Nuovo caso di coronavirus a Calangianus, i positivi salgono a 5 (Di domenica 27 settembre 2020) , Visited 18 times, 18 visits today, Notizie Simili: A San Teodoro salgono a 9 i casi positivi: test… Nuovo caso di coronavirus a Calangianus: salgono a 2… Un Nuovo caso di ... Leggi su galluraoggi (Di domenica 27 settembre 2020) , Visited 18 times, 18 visits today, Notizie Simili: A San Teodoroa 9 i casi: test…dia 2… Undi ...

infoitsport : Genoa, nuovo caso di Covid: positivo Schone - EstudiosSiris : RT @paoloigna1: Tattica spregiudicata che anche in caso di non rielezione segnerà gli USA. Ciò che fu negato dal Senato a Obama è concesso… - TassoneMirko : Nuovo caso di coronavirus a Vibo Valentia - Il Redattore - mattia_ciampica : Il nuovo corso del M5S a guida Conte, come forza politica con cultura di governo e il progressivo abbandono della r… - In6048 : Mi sveglio così in pace con il mondo il primo giorno di ferie che non vedo perché non cercare sul sito dell'OMS le… -

Ultime Notizie dalla rete : Nuovo caso Coronavirus Reggio Calabria, ieri nessun nuovo caso. Il bollettino dell’Asp Il Reggino Rischio focolaio in un comune irpino, altri dodici positivi

Ci sono dodici nuove persone positive al Coronavirus a Cervinara, i casi totali hanno superato i trenta. L’azienda sanitaria locale ha iniziato uno screening nel comune caudino dopo gli ultimi casi di ...

Casa della Salute “G.P. Vecchi” di Modena, da domani via all’attività del Punto prelievi

Dopo l’avvio dei primi servizi e l’inaugurazione ufficiale, si aggiunge un ulteriore e importante tassello alla Casa della Salute “G.P. Vecchi” di Modena: da domani, lunedì 28 settembre, infatti avrà ...

Ci sono dodici nuove persone positive al Coronavirus a Cervinara, i casi totali hanno superato i trenta. L’azienda sanitaria locale ha iniziato uno screening nel comune caudino dopo gli ultimi casi di ...Dopo l’avvio dei primi servizi e l’inaugurazione ufficiale, si aggiunge un ulteriore e importante tassello alla Casa della Salute “G.P. Vecchi” di Modena: da domani, lunedì 28 settembre, infatti avrà ...