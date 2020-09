Moto3, Arbolino: 'Ieri la pole oggi il podio: posso dormire tranquillo' (Di domenica 27 settembre 2020) Secondo posto per Tony Arbolino nella gara della Moto3 di Barcellona . Il pilota del team Snipers è arrivato ad un soffio dal successso perdendo la volata contro Darryn Binder per poco più di un ... Leggi su motosprint.corrieredellosport (Di domenica 27 settembre 2020) Secondo posto per Tonynella gara delladi Barcellona . Il pilota del team Snipers è arrivato ad un soffio dal successso perdendo la volata contro Darryn Binder per poco più di un ...

lucabucceri : RT @Sport_Mediaset: #Moto3 Catalogna: prima gioia per #Binder. #Foggia e #Arbolino sul podio. #SportMediaset - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: #Motomondiale, #GPCatalogna: in #Moto3 trionfa Binder davanti a #Arbolino e #Foggia - Fprime86 : RT @Sport_Mediaset: #Moto3 Catalogna: prima gioia per #Binder. #Foggia e #Arbolino sul podio. #SportMediaset - modiamo : RT @Gazzetta_it: #Motomondiale, #GPCatalogna: in #Moto3 trionfa Binder davanti a #Arbolino e #Foggia - Gazzetta_it : #Motomondiale, #GPCatalogna: in #Moto3 trionfa Binder davanti a #Arbolino e #Foggia -