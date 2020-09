Maltempo a Nettuno, sospese le attività didattiche: ecco in quali scuole (Di domenica 27 settembre 2020) A seguito della forte ondata di Maltempo che si è abbattuta oggi su Nettuno e che ha causato ingenti danni sul territorio comunale, il Sindaco Alessandro Coppola ha firmato l’ordinanza n. 30/2020 con cui dispone la sospensione delle attività educative e didattiche nei plessi scolastici del I – II – III – IV Istituto Comprensivo, del Circolo Didattico e dell’Asilo Nido “Il Germoglio” del Comune di Nettuno per la giornata di domani lunedì 28 settembre 2020. Il provvedimento è stato adottato per prevenire situazioni di pericolo per l’incolumità degli studenti e di tutto il personale scolastico e al fine di effettuare una verifica tecnica dello stato dei luoghi per l’accertamento di eventuali criticità. ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 27 settembre 2020) A seguito della forte ondata diche si è abbattuta oggi sue che ha causato ingenti danni sul territorio comunale, il Sindaco Alessandro Coppola ha firmato l’ordinanza n. 30/2020 con cui dispone la sospensione delle attività educative enei plessi scolastici del I – II – III – IV Istituto Comprensivo, del Circolo Didattico e dell’Asilo Nido “Il Germoglio” del Comune diper la giornata di domani lunedì 28 settembre 2020. Il provvedimento è stato adottato per prevenire situazioni di pericolo per l’incolumità degli studenti e di tutto il personale scolastico e al fine di effettuare una verifica tecnica dello stato dei luoghi per l’accertamento di eventuali criticità. ...

