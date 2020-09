Leeds, Bielsa fa festa: Bamford affonda lo Sheffield all’88’, seconda vittoria di fila (Di domenica 27 settembre 2020) Ancora una vittoria per il Leeds di Bielsa che, dopo l’esordio con sconfitta rocambolesca a Liverpool, mette di fila il secondo successo consecutivo in campionato, vincendo di misura contro lo Sheffield United. A decidere la gara la rete di Bamford nei minuti finali della gara (88′). Leeds in settima posizione, a quota sei punti. Foto: Twitter Leeds L'articolo Leeds, Bielsa fa festa: Bamford affonda lo Sheffield all’88’, seconda vittoria di fila proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 27 settembre 2020) Ancora unaper ildiche, dopo l’esordio con sconfitta rocambolesca a Liverpool, mette diil secondo successo consecutivo in campionato, vincendo di misura contro loUnited. A decidere la gara la rete dinei minuti finali della gara (88′).in settima posizione, a quota sei punti. Foto: TwitterL'articolofaloall’88’,diproviene da Alfredo Pedullà.

