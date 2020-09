Genoa, Maran: “E’ un peccato perché nel primo tempo eravamo stati bravi. Balotelli? Non ne parlo” (Di domenica 27 settembre 2020) “E’ stata una vigilia strana. eravamo più preoccupati a vedere come organizzare questa trasferta per il discorso tamponi. Sicuramente ha influito, avevamo preparato la gara nel modo migliore. Nel primo tempo siamo stati pericolosi e abbiamo concesso poco. Il secondo gol ci ha spento, ma non deve essere un alibi. Abbiamo fatto un buon primo tempo e sono due facce troppo diverse con il secondo tempo. E’ un peccato”. Queste le dichiarazioni di Rolando Maran, tecnico del Genoa, al termine della sconfitta per 6-0 contro il Napoli nella seconda giornata di Serie A. “I nuovi? Spero si inseriscano nel minor tempo possibile. La squadra oggi ha giocato bene nel ... Leggi su sportface (Di domenica 27 settembre 2020) “E’ stata una vigilia strana.più preoccupati a vedere come organizzare questa trasferta per il discorso tamponi. Sicuramente ha influito, avevamo preparato la gara nel modo migliore. Nelsiamopericolosi e abbiamo concesso poco. Il secondo gol ci ha spento, ma non deve essere un alibi. Abbiamo fatto un buone sono due facce troppo diverse con il secondo. E’ un”. Queste le dichiarazioni di Rolando, tecnico del, al termine della sconfitta per 6-0 contro il Napoli nella seconda giornata di Serie A. “I nuovi? Spero si inseriscano nel minorpossibile. La squadra oggi ha giocato bene nel ...

