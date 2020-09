Fonseca | «Dzeko è molto sereno e motivato Non sono soddisfatto del risultato»

Leggi su calcionews24

(Di domenica 27 settembre 2020) Pauloha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il pareggio contro la Juve. Queste le dichiarazioni del tecnico della Roma Pauloha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il pareggio contro la Juve. Queste le dichiarazioni del tecnico della Roma. PROVA CONVINCENTE – «Abbiamo fatto una buona partita, nondel. Abbiamo creato le occasioni per vincere la partita».– «Poca serenità? No, ho vistoa lavorare. Oggi ha lavorato per la squadra, ha sbagliato sotto porta come altri ma lui è. Oggi ha fatto una buona partita» PELLEGRINI – «Ho sentito sempre la ...