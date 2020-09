Conte non vuole rinnovare il reddito di cittadinanza ma «la Lega non lo permetterà» (Di domenica 27 settembre 2020) Conte ha annunciato – nel corso di un video intervento al festival dell’Economia di Trento – che il governo non ha intenzione di rinnovare il reddito di cittadinanza. «Il rinnovo non è all’ordine del giorno», ha chiarito il premier, specificando come invece sia centrale una «riforma di un sistema pensionistico che dobbiamo avere il coraggio di differenziare». Immediata la replica di Salvini, che vuole difendere a spada tratta il provvedimento voluto dai 5 Stelle e varato nel corso del suo governo. A Conte l’appoggio di Matteo Renzi e di Italia Viva per l’idea del reddito cittadinanza abolito o comunque riformato. LEGGI ANCHE >>> Salvini critica le ... Leggi su giornalettismo (Di domenica 27 settembre 2020)ha annunciato – nel corso di un video intervento al festival dell’Economia di Trento – che il governo non ha intenzione diildi. «Il rinnovo non è all’ordine del giorno», ha chiarito il premier, specificando come invece sia centrale una «riforma di un sistema pensionistico che dobbiamo avere il coraggio di differenziare». Immediata la replica di Salvini, chedifendere a spada tratta il provvedimento voluto dai 5 Stelle e varato nel corso del suo governo. Al’appoggio di Matteo Renzi e di Italia Viva per l’idea delabolito o comunque riformato. LEGGI ANCHE >>> Salvini critica le ...

