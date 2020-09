150 anni dalla Breccia di Porta Pia | ma la Chiesa continua ancora a ingerire

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 27 settembre 2020) di Valerio Pocar Quest’anno ricorre il centocinquantesimoversario delladiPia. Poche date sono altrettanto imnti nella storia patria e non c’è città che non abbia una via dedicata al XX Settembre, ma da moltissimiquesta data sembra rimossamemoria collettiva e le celebrazioni sono parecchio in sordina. Forse però la memoria collettiva è più saggia di quella individuale e non senza ragione stima l’evento, che rese fatidica la data, piuttosto che un successo un’occasione perduta. Perduta e non colta al balzo, paradossalmente, da entrambe le parti in conflitto. Per il Regno d’Italia avrebbe potuto rappresentare l’occasione per dare vita a uno Stato moderno, almeno per quanto ...