Via Cocchia, Potere al Popolo porta assistenza ai migranti in quarantena (Di sabato 26 settembre 2020) Tempo di lettura: 4 minutiDall'ufficio stampa di Potere al Popolo-Sannio. Questa mattina una delegazione di Potere al Popolo – Sannio unendosi ad altri volontari di Benevento che avevano preso spontaneamente iniziativa, si è recata presso il centro di accoglienza di Via Cocchia per portare assistenza, agli ospiti e ai lavoratori della struttura, i quali si trovano a dover fronteggiare una quarantena ed una possibile epidemia di Covid-19 in un contesto già di per sé piuttosto difficile da vivere e gestire. In un CAS con 63 persone, 5 di loro risultano positive a seguito del contatto con il gestore che presentava sintomi (era positivo al Covid). Stamattina siamo andati a fornire loro generi alimentari e la situazione si ...

Saranno trasferiti in un'altra struttura della provincia i sei migranti ospiti del centro di accoglienza di via Cocchia a Benevento risultati positivi al coronavirus. Il trasferimento dalla struttura ...

Centro migranti, il L@p attiva presidio di solidarietà e attacca la Prefettura

“La strumentalizzazione politica che si sta facendo in relazione ai contagi avvenuti nel centro di via Cocchia a fini meramente propagandistici è a dir poco spregevole. Un sindaco con senso delle isti ...

