Tridico (presidente Inps) si raddoppia lo stipendio: c'è la firma di Catalfo e Gualtieri (Di sabato 26 settembre 2020) Il compenso di Pasquale Tridico è passato dai precedenti 62mila euro agli attuali 150mila. Il decreto firmato ad agosto ha effetto retroattivo, pertanto l'aumento dello stipendio del presidente Inps è già scattato. Ha del clamoroso la notizia che è trapelata sul conto di Pasquale Tridico. Lo stipendio del presidente dell'Inps, infatti, è stato più che … L'articolo Tridico (presidente Inps) si raddoppia lo stipendio: c'è la firma di Catalfo e Gualtieri proviene da www.meteoweek.com.

