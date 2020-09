Terminata l’autopsia sul corpo di Willy | quello che è emerso è devastante

Leggi su howtodofor

(Di sabato 26 settembre 2020) Proseguono le indagini sulla morte di, massacrato di botte a Colleferro la notte tra il 5 e il 6 settembre. Colpi così violenti da lacerare gli organi interni, tanto da essere compatibili inferti con una spranga o un bastone. Ma sappiamo che gli aggressori diMonteiro Duerte, in particolare i fratelli Marco e Gabriele Bianchi, hanno colpito solo con calci e pugni. Picchiato a mani nude ma con tanta violenza da spappolare milza e fegato, e lesionare pancreas, aorta toracica, polmoni e cuore. Sul cuore il medico legale ha riscontrato una spaccatura di sette centimetri. L'autopsia suldiMonteiro Duerte Non c'è praticamente organo vitale che è stato risparmiato dalla furia del pestaggio. Ci sono poi le lesioni e le contusioni al volto e al capo, ma non sono ...