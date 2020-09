Suarez: Pirlo, vicenda non ci ha toccato minimamente ++ (Di sabato 26 settembre 2020) ANSA, - TORINO, 26 SET - "Abbiamo fatto una bella settimana di lavoro, meglio della passata: aumentiamo i carichi, i ragazzi rispondono bene. Il resto non ci ha toccato minimamente": così il tecnico ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 26 settembre 2020) ANSA, - TORINO, 26 SET - "Abbiamo fatto una bella settimana di lavoro, meglio della passata: aumentiamo i carichi, i ragazzi rispondono bene. Il resto non ci ha": così il tecnico ...

forumJuventus : #CoachPirlo pre #JuveSamp: 'Dobbiamo affrontare la stagione con ferocia. Sicuro di quello che sto facendo. Non c'è… - romeoagresti : #Pirlo: '#Suarez? Tempi per il passaporto lunghi, è difficile possa essere il centravanti della #Juve”. - BombeDiVlad : ?? Andrea #Pirlo dichiara se stesso e la rosa estranea ai fatti della vicenda #Suarez ??? 'La vicenda non ci ha mini… - MatteoM080491 : @DiMarzio Una priorità dopo Dzeko e Suarez, secondo me è più un ripiego, per il gioco di #Pirlo era sicuramente più… - number1719 : #Pirlo record. Può essere il primo allenatore che in una sola stagione passa dall'U23 alla #SerieA e infine in… -