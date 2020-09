Stadi con i tifosi, Cts boccia ulteriori aperture: “Non ci sono le condizioni”. E ricorda: “È la massima espressione di criticità per i contagi” (Di sabato 26 settembre 2020) Nessuna deroga all’apertura degli Stadi, perché non ci sono le condizioni epidemiologiche. È questa la linea che il Comitato tecnico scientifico ha ribadito nella riunione in programma oggi, dopo l’approvazione delle linee guida da parte delle Regioni che volevano un aumento della capienza al 25% degli impianti. Secondo gli esperti, per poter rivedere le misure bisognerà attendere almeno la metà di ottobre, quando saranno più definiti gli effetti della riapertura delle scuole sull’andamento della curva dei contagi da coronavirus. Fino ad allora, dunque, non vanno cambiate le regole attuali che prevedono un massimo di mille spettatori per gli eventi all’aperto e di 200 persone al chiuso. Il Cts si è riunito per analizzare il documento uscito fuori dalla conferenza delle Regioni. Per ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 26 settembre 2020) Nessuna deroga all’apertura degli, perché non cile condizioni epidemiologiche. È questa la linea che il Comitato tecnico scientifico ha ribadito nella riunione in programma oggi, dopo l’approvazione delle linee guida da parte delle Regioni che volevano un aumento della capienza al 25% degli impianti. Secondo gli esperti, per poter rivedere le misure bisognerà attendere almeno la metà di ottobre, quando saranno più definiti gli effetti della riapertura delle scuole sull’andamento della curva dei contagi da coronavirus. Fino ad allora, dunque, non vanno cambiate le regole attuali che prevedono un massimo di mille spettatori per gli eventi all’aperto e di 200 persone al chiuso. Il Cts si è riunito per analizzare il documento uscito fuori dalla conferenza delle Regioni. Per ...

Ultime Notizie dalla rete : Stadi con Stadi con il pubblico, il Cts boccia ulteriori aperture: “Non ci sono le condizioni” Il Fatto Quotidiano Sardegna: sì da Regione a presenza pubblico in stadi ma non oltre i 1.000 spettatori

Cagliari, 26 set 09:26 - (Agenzia Nova) - La Regione ha dato il via libera alla presenza del pubblico negli stadi e impianti sportivi di tutta la Sardegna a patto che non si superino il numero massimo ...

