Rugani Juventus, le casse sorridono: un club della Premier fa sul serio

Daniele Rugani potrebbe dire addio alla Juventus e trasferirsi in Premier League. Secondo quanto riportato da Sportitalia, infatti, il Wes Ham si starebbe muovendo con interesse per assicurarsene le prestazioni. La società di Andrea Agnelli ha già lasciato intendere che il difensore non partirà se sul piatto non verrà proposta un'offerta di almeno 18-20 milioni di Euro.

Juventus: Rugani verso il West Ham

L'ex Empoli è fuori dal progetto di Andrea Pirlo ma è fondamentale per le casse bianconere. Prima di poter investire, infatti, è necessario che vengano concretizzate operazioni in uscita.

