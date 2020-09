“PD e Centrosinistra perderanno, con qualsiasi legge elettorale” (Di sabato 26 settembre 2020) Dal sondaggio realizzato da Ipsos per il Corriere della Sera e dalla simulazione di voto elaborata sulla base dei risultati, emerge un quadro negativo per il Centrosinistra, che perde indipendentemente dal sistema elettorale Ora che il Partito Democratico ha tirato un sospiro di sollievo dopo essere riuscito, con l’ultima tornata elettorale, a mantenere le poche … L'articolo “PD e Centrosinistra perderanno, con qualsiasi legge elettorale” proviene da leggilo.org. Leggi su leggilo (Di sabato 26 settembre 2020) Dal sondaggio realizzato da Ipsos per il Corriere della Sera e dalla simulazione di voto elaborata sulla base dei risultati, emerge un quadro negativo per il, che perde indipendentemente dal sistema elettorale Ora che il Partito Democratico ha tirato un sospiro di sollievo dopo essere riuscito, con l’ultima tornata elettorale, a mantenere le poche … L'articolo “PD e, conelettorale” proviene da leggilo.org.

matteosalvinimi : #Salvini: I dati sono questi: la Lega con centrodestra governa 15 regioni, il Pd con il centrosinistra solo 5. I 5S… - pierofassino : #PD primo partito in #Toscana #Campania #Puglia guida il centrosinistra alla vittoria. Fallito il tentativo di sfon… - dvaldi1 : E' tornato #Salvinivergognati al governo? NO. Ci sono #PD e #M5S al governo: pessimi come lui, solo più ipocriti e… - carlo1493 : Se decidi di non votare più un partito perché ti ha deluso difficilmente torni a votarlo. Il PD ha avuto per 2 elez… - CiroVinate : @LiaQuartapelle Ma quello dello Yemen che ha vinto col 99%, lo volevano cacciare, ma la cara Pinotti e tutto il PD… -