News Uomini e Donne, Davide Lo Russo ammette: “Ho dei dubbi su Jessica” (Di sabato 26 settembre 2020) Anche se la scelta di Jessica Antonini è avvenuta in anticipo e all’improvviso, Davide Lo Russo doveva sentirselo, perché poco prima ha rilasciato a Uomini e Donne Magazine un’intervista nella quale afferma di avere parecchi dubbi sulla tronista e su come potrebbero stare fuori dallo studio. I dubbi, se confessati prima a Jessica, avrebbero potuto ritardarne la scelta; e in ogni caso oggi spiegano come mai si mormora che la coppia sia già in crisi. Davide Lo Russo confessa i suoi dubbi su Jessica Antonini Alla domanda come mai avesse questi dubbi su Jessica Antonini, Davide Lo Russo ha risposto: “É normale che abbia dei ... Leggi su anticipazionitv (Di sabato 26 settembre 2020) Anche se la scelta di Jessica Antonini è avvenuta in anticipo e all’improvviso,Lodoveva sentirselo, perché poco prima ha rilasciato aMagazine un’intervista nella quale afferma di avere parecchisulla tronista e su come potrebbero stare fuori dallo studio. I, se confessati prima a Jessica, avrebbero potuto ritardarne la scelta; e in ogni caso oggi spiegano come mai si mormora che la coppia sia già in crisi.Loconfessa i suoisu Jessica Antonini Alla domanda come mai avesse questisu Jessica Antonini,Loha risposto: “É normale che abbia dei ...

VicolodelleNews : ‘#UominieDonne’ Frecciatina a distanza di Sammy Hassan a Giulio Raselli: la ‘vendetta’ è servita « Il Vicolo delle… - tamaro_lorenzo : BASTA AGGRESSIONI AGLI UOMINI IN DIVISA: MANIFESTAZIONE NAZIONALE, ROMA 14 OTTOBRE 2020 – LA RASSEGNA STAMPA - GianvitoPuglies : Donne e Uomini di Puglia | La Voce News - Paganesemania : #Paganese in emergenza a #Catania: in attacco 40 anni in due, sette gli under in campo - VicolodelleNews : Anticipazioni #UominieDonne: arriva il bacio che non ti aspetti…e quello che forse non ci faranno vedere. Finalment… -

Ultime Notizie dalla rete : News Uomini Uomini e Donne news: Giulio e Giulia si sono lasciati Gossip e TV Armi e attrezzature per il bracconaggio: blitz a Villasalto, Sinnai e Burcei

Operazione antibracconaggio del Corpo Forestale nel Gerrei e nel Cagliaritano. Decine di uomini della stazione sono stati impegnati, su delega della Procura della Repubblica di Cagliari, in una ad una ...

Bene Lazio e Benevento (in trasferta) - RISULTATI E CLASSIFICA

Buona la prima per la Lazio, che apre il suo campionato battendo il Cagliari 2-0 alla Sardegna Arena. I biancocelesti, all’esordio in Serie A (la prima giornata rinviata con l’Atalanta verrà recuperat ...

Operazione antibracconaggio del Corpo Forestale nel Gerrei e nel Cagliaritano. Decine di uomini della stazione sono stati impegnati, su delega della Procura della Repubblica di Cagliari, in una ad una ...Buona la prima per la Lazio, che apre il suo campionato battendo il Cagliari 2-0 alla Sardegna Arena. I biancocelesti, all’esordio in Serie A (la prima giornata rinviata con l’Atalanta verrà recuperat ...