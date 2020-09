Napoli-Genoa, calciatore positivo al Covid: cosa succede ora? (Di sabato 26 settembre 2020) Caso di Covid 19 in Napoli-Genoa, partita in programma domani alle ore 15 allo stadio San Paolo: qual è la procedura in questi casi? Una notizia funesta la vigilia di Napoli-Genoa, gara valida per la seconda giornata del campionato di Serie A e in programma domani, alle ore 15. Mattia Perin è risultato positivo al … Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Federico Pontillo su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di sabato 26 settembre 2020) Caso di19 in, partita in programma domani alle ore 15 allo stadio San Paolo: qual è la procedura in questi casi? Una notizia funesta la vigilia di, gara valida per la seconda giornata del campionato di Serie A e in programma domani, alle ore 15. Mattia Perin è risultatoal … Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Federico Pontillo su BlogLive.it.

DiMarzio : #Genoa, #Perin positivo al Covid: non convocato per #Napoli - SkySport : ULTIM'ORA Genoa, Mattia Perin positivo al Covid-19 Il portiere non convocato per la trasferta di Napoli #SkySport… - sscnapoli : ?? | #NapoliGenoa sarà diretta dall’arbitro Sacchi di Macerata ?? - laziopress : Genoa, Perin positivo al Covid, non parte per Napoli - sportli26181512 : #Genoa, Perin positivo al Coronavirus: Il portiere è in quarantena: non partirà per la trasferta contro il Napoli… -