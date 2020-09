Napoli, Gattuso lancia Osimhen titolare contro il Genoa (Di sabato 26 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Una vigilia movimentata in casa Genoa in vista della partita con il Napoli in programma domani, domenica 27 settembre, allo stadio San Paolo. L’orario della gara è stato modificato dopo la notizia della positività di Perin al Covid, non più alle 15 ma si giocherà alle 18. Il portiere del Genoa, che ha qualche linea di febbre, non è stato convocato per la trasferta di Napoli, in programma domani. L’estremo difensore dei grifoni è poi intervenuto sul proprio profilo Instagram: “Positivo. Anche nello spirito. Sto bene, i sintomi sono minimi ma mi toccherà fare il tifo a distanza per qualche tempo. I miei trascorsi parlano chiaro: sono abituato a lottare e a tornare, sempre più forte di ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 26 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto– Una vigilia movimentata in casain vista della partita con ilin programma domani, domenica 27 settembre, allo stadio San Paolo. L’orario della gara è stato modificato dopo la notizia della positività di Perin al Covid, non più alle 15 ma si giocherà alle 18. Il portiere del, che ha qualche linea di febbre, non è stato convocato per la trasferta di, in programma domani. L’estremo difensore dei grifoni è poi intervenuto sul proprio profilo Instagram: “Positivo. Anche nello spirito. Sto bene, i sintomi sono minimi ma mi toccherà fare il tifo a distanza per qualche tempo. I miei trascorsi parlano chiaro: sono abituato a lottare e a tornare, sempre più forte di ...

