La resilienza di Ludwig Van Beethoven

(Di sabato 26 settembre 2020) Venire al mondo, è un atto piuttosto semplice, seppur nella sua straordinarietà. Crescere, durante i primi anni della nostra vita è un qualcosa di auspicabile e nella maggior parte dei casi scontato. Arriva poi, un momento nel quale nulla, è più scontato. Nemmeno la propria esistenza, né la permanenza su questa Terra. Talvolta, nemmeno la volontà di continuare a voler farne parte. Dunque, quando ciò accade, è necessaria una ragione per restare. Per resistere, per continuare a esistere. Molte volte, questa forza la si trova nell’arte. Questo, è il caso del musicistaVan. , è un esempio che può risultare d’ispirazioni anche per noi esseri viventi del ventunesimo secolo. Chi èVan ...