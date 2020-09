Inter-Fiorentina | Conte | “Ci serve maggiore equilibrio”

Leggi su intermagazine

(Di sabato 26 settembre 2020) Antonionel post partita di, match della seconda giornata della Serie A 2020/2021 L’allenatore dell’Antonioal termine del match vinto contro laper 4 a 3 e valevole per la seconda giornata della Serie A 2020/2021, ha raccontato le sue impressioni sul match dello stadio ‘Giuseppe Meazza’ ai microfoni di DAZN. Ecco le sue parole. “Tre punti importanti, però è giusto fare le corrette valutazioni. Bene aver segnato 4 gol e creato tanto, però dobbiamo migliorare in fase difensiva. I ragazzi lo sanno: l’equilibrio è alla base di tutto e oggi non lo siamo stati”. Antonio-1Più facile lavorare sulla fase difensiva? “Vogliamo lavorare ...