Crozza-Zaia gongola dopo il trionfo in Veneto: “Salvini? Lo voglio aiutare, ma a casa sua” (Di sabato 26 settembre 2020) Nella puntata di Fratelli di Crozza – in onda il venerdì in prima serata sul Nove e in live streaming su Dplay – Maurizio Crozza diventa il trionfatore delle elezioni regionali Luca Zaia e prontamente rivendica l’autonomia (da Salvini): “Ma io non c’ho niente contro Matteo, anzi lo voglio aiutare. Aiutiamo Salvini, ma a casa sua. Ce l’ho con la sua smania di stare sempre su Tik Tok per raccattare voti al Sud. Per me il massimo del Sud concepibile è il Polesine. Oltre il Po, per me, c’è l’Antartide.” “Live streaming, episodi completi e clip extra su Dplay.com (http://it.dplay.com/) L'articolo Crozza-Zaia gongola dopo il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 26 settembre 2020) Nella puntata di Fratelli di– in onda il venerdì in prima serata sul Nove e in live streaming su Dplay – Mauriziodiventa il trionfatore delle elezioni regionali Lucae prontamente rivendica l’autonomia (da Salvini): “Ma io non c’ho niente contro Matteo, anzi lo. Aiutiamo Salvini, ma asua. Ce l’ho con la sua smania di stare sempre su Tik Tok per raccattare voti al Sud. Per me il massimo del Sud concepibile è il Polesine. Oltre il Po, per me, c’è l’Antartide.” “Live streaming, episodi completi e clip extra su Dplay.com (http://it.dplay.com/) L'articoloil ...

Corriere : “Ma io non c’ho niente contro Salvini, anzi lo voglio aiutare. Aiutiamo Salvini… ma a casa sua' - ilfattovideo : Crozza-Zaia gongola dopo il trionfo in Veneto: “Salvini? Lo voglio aiutare, ma a casa sua” - AvvMennillo : “Ma io non c’ho niente contro Salvini, anzi lo voglio aiutare. Aiutiamo Salvini… ma a casa sua' - albertopletti : Se le porte aperte fanno corrente...?? - EmilGaro : RT @Corriere: “Ma io non c’ho niente contro Salvini, anzi lo voglio aiutare. Aiutiamo Salvini… ma a casa sua' -

Ultime Notizie dalla rete : Crozza Zaia Crozza diventa Zaia: «Salvini? Lo voglio aiutare, ma a a casa sua» Corriere TV Crozza diventa Zaia: «Salvini? Lo voglio aiutare, ma a a casa sua»

Nella puntata di “Fratelli di Crozza” - in onda il venerdì in prima serata sul Nove e in live streaming su Dplay – Maurizio Crozza diventa il trionfatore delle elezioni regionali Luca Zaia e prontamen ...

Fratelli di Crozza, Luca Zaia il trionfatore delle Elezioni

Maurizio Crozza diventa il trionfatore delle elezioni regionali Luca Zaia e prontamente rivendica l’autonomia…da Salvini: “Ma io non c’ho niente contro Salvini, anzi lo voglio aiutare. Aiutiamo ...

Nella puntata di “Fratelli di Crozza” - in onda il venerdì in prima serata sul Nove e in live streaming su Dplay – Maurizio Crozza diventa il trionfatore delle elezioni regionali Luca Zaia e prontamen ...Maurizio Crozza diventa il trionfatore delle elezioni regionali Luca Zaia e prontamente rivendica l’autonomia…da Salvini: “Ma io non c’ho niente contro Salvini, anzi lo voglio aiutare. Aiutiamo ...