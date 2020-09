(Di sabato 26 settembre 2020) Trasferta importante questa sera per la Fiorentina, impegnata a San Siro contro l’Inter.ha chiesto al presidente Roccose fosse fiducioso per la partita. Lui ha risposto elogiando l’avversario: “L’Inter è la piùd’Italia, vediamo che facciamo, ok? Sono fortissimi”. #a #: “L’#Inter è lapiùd’Italia” Le parole del presidente della #Fiorentina al microfono di @Luca Cilli pic.twitter.com/wSuLyLy2Er —(@tvdellosport) September 26, 2020 Foto: Twitter Fiorentina L'articolo: “L’Inter è la ...

PonzPilato : RT @tvdellosport: ?? #Commisso a #Sportitalia: “L’#Inter è la squadra più forte d’Italia” ???? Le parole del presidente della #Fiorentina a… - MaMaurizi9 : RT @tvdellosport: ?? #Commisso a #Sportitalia: “L’#Inter è la squadra più forte d’Italia” ???? Le parole del presidente della #Fiorentina a… - Giovanni1962RM : RT @NonConoscoVG: Commisso a SportItalia: 'L'Inter è la squadra più forte d'Italia.' - LuigiBevilacq17 : RT @tvdellosport: ?? #Commisso a #Sportitalia: “L’#Inter è la squadra più forte d’Italia” ???? Le parole del presidente della #Fiorentina a… - davideinno85 : RT @MCriscitiello: Commisso a SportItalia: “L’Inter è la squadra più forte di Italia” @SerieA @tvdellosport @AlfredoPedulla @laballara @cap… -

Ultime Notizie dalla rete : Commisso Sportitalia

Chiesa Juve: la Fiorentina fissa il prezzo per l’addio. Commisso intanto fissa il prezzo: minimo 60 milioni di euro per lasciar partire il classe ’97. (Juventus News 24) L’argentino della Lazio ricopr ...Il presidente della Fiorentina Rocco Commisso è stato intercettato da Sportitalia e ha parlato della gara di questa sera tra l’Inter e la viola, valida per la seconda giornata di Serie A e in programm ...