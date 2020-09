Carlo Verdone operato alle anche: “Non riuscivo più a camminare” (Di sabato 26 settembre 2020) Operazione alle anche per Carlo Verdone. È stato lo stesso attore ad annunciarlo sul suo account Facebook, svelando così un problema di salute rimasto nascosto fino ad oggi. Il 69enne ha ammesso di soffrire di coxartrosi bilaterale, disturbo che negli ultimi 7 anni gli ha reso la vita impossibile, costringendolo a sopportare atroci dolori. Dolori che … L'articolo Carlo Verdone operato alle anche: “Non riuscivo più a camminare” proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di sabato 26 settembre 2020) Operazioneper. È stato lo stesso attore ad annunciarlo sul suo account Facebook, svelando così un problema di salute rimasto nascosto fino ad oggi. Il 69enne ha ammesso di soffrire di coxartrosi bilaterale, disturbo che negli ultimi 7 anni gli ha reso la vita impossibile, costringendolo a sopportare atroci dolori. Dolori che … L'articolo: “Nonpiù a camminare” proviene da Gossip e Tv.

