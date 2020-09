Atalanta, è subito show: pioggia di gol col Torino, la Dea vince 4-2 (Di sabato 26 settembre 2020) Dov'eravamo rimasti? L'Atalanta sembra chiederlo ironicamente ad appassionati e avversari. La Dea, infatti, conquista i primi tre punti della stagione al termine di un match spettacolare contro il Torino. I granata di Giampaolo lottano fino in fondo contro i nerazzurri, ma devono arrendersi di fronte al meraviglioso reparto avanzato dei bergamaschi, capace di segnare e mandare in rete i compagni.IL MATCHNon si può dire che il Torino non abbia provato a sfruttare il fattore sorpresa con un avvio davvero ottimo. All'11 i granata sono già in vantaggio grazie alla percussione di Rincon che imbecca perfettamente Belotti per il diagonale vincente sul secondo palo. La reazione dell'Atalanta non si fa attendere. Al 13' la combinazione Gomez-Zapata si conclude con il tiro dell'argentino che si ... Leggi su itasportpress (Di sabato 26 settembre 2020) Dov'eravamo rimasti? L'sembra chiederlo ironicamente ad appassionati e avversari. La Dea, infatti, conquista i primi tre punti della stagione al termine di un match spettacolare contro il. I granata di Giampaolo lottano fino in fondo contro i nerazzurri, ma devono arrendersi di fronte al meraviglioso reparto avanzato dei bergamaschi, capace di segnare e mandare in rete i compagni.IL MATCHNon si può dire che ilnon abbia provato a sfruttare il fattore sorpresa con un avvio davvero ottimo. All'11 i granata sono già in vantaggio grazie alla percussione di Rincon che imbecca perfettamente Belotti per il diagonalente sul secondo palo. La reazione dell'non si fa attendere. Al 13' la combinazione Gomez-Zapata si conclude con il tiro dell'argentino che si ...

Atalanta_BC : #TorinoAtalanta | 1-1 | 13’ ? GOOOOOOOOOOL PAPUUUUUU GOMEEEEEEZ!!! Pareggiamo subito! | We immediately equalise!… - Ticinonline : Fuochi d’artificio, è subito grande Atalanta #atalanta #torino #seriea - marco_rogerio_ : l'Atalanta riparte subito da dove aveva lasciato. 4 gol e tutti muti. Rosico per averla persa. - ItaSportPress : Atalanta, è subito show: pioggia di gol col Torino, la Dea vince 4-2 - - GiovaB95 : @rebicchiesaibra Oggi il Napoli è terzo per me, ha una rosa che ha pochissimo da invidiare a quella dell'inter, poi… -