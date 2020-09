American Gigolò | Richard Gere sulle scene di nudo | Non erano previste

(Di sabato 26 settembre 2020)ha dichiarato che ledinonpresenti nellaggiatura originale di;, furono aggiunte in seguito dal regista. Secondoledinonpresenti nellaggiatura originale di;. L'attore non si oppose e assecondò le richieste del regista ma al termine delle riprese parlò di quanto si sentì vulnerabile sul set durane le suddette. Durante un'intervista del 2003 l'attore ha dichiarato: "Era il processo naturale di realizzazione del film, niente di fuori dall'ordinario tutto ...

Ultime Notizie dalla rete : American Gigolò

TGCOM

Era scritto nelle stelle. Con un intuito formidabile, nel 1980 il regista Paul Schrader veste i protagonisti di American Gigolo, un giovanissimo Richard Gere e la ex modella Lauren Hutton, con abiti ...Stasera su La7, intorno alle 22:00, va in onda American Gigolò, il film del 1980 con Richard Gere che ha reso celebre lo stile di Giorgio Armani in tutto il mondo. NOTIZIA di MARICA LANCELLOTTI — 26/0 ...