Traffico Roma del 25-09-2020 ore 17:30 (Di venerdì 25 settembre 2020) Luceverde Roma Buon pomeriggio Ben ritrovati dalla redazione in studio Daniele guerrisi Traffico sostenuto su tutte le principali vie consolari in uscita dalla città alle porte di Roma nord sulla Roma-firenze code di 3 chilometri per incidente tra Ponzano Romano e Fiano Romano verso Roma sempre Roma nord code per incidente anche sul raccordo in carreggiata interna a partire dalla Trionfale Sino all’uscita per la via Flaminia proseguendo sempre in carreggiata interna e rallentamenti e code per il Traffico dalla Nomentana alla Prenestina mentre in carreggiata esterna incolonnamenti dalla Colombo La Romanina sulla tangenziale Si procede a rilento tra la galleria Giovanni XXIII è la via Salaria in ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 25 settembre 2020) LuceverdeBuon pomeriggio Ben ritrovati dalla redazione in studio Daniele guerrisisostenuto su tutte le principali vie consolari in uscita dalla città alle porte dinord sulla-firenze code di 3 chilometri per incidente tra Ponzanono e Fianono versosemprenord code per incidente anche sul raccordo in carreggiata interna a partire dalla Trionfale Sino all’uscita per la via Flaminia proseguendo sempre in carreggiata interna e rallentamenti e code per ildalla Nomentana alla Prenestina mentre in carreggiata esterna incolonnamenti dalla Colombo Lanina sulla tangenziale Si procede a rilento tra la galleria Giovanni XXIII è la via Salaria in ...

Agenzia_Ansa : #Maltempo Bomba d'acqua su #Roma, allagamenti e traffico in tilt VIDEO #ANSA - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 25-09-2020 ore 17:45' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - PLRomaCapitale : #Roma - Tangenziale Est - #Traffico rallentato causa #incidente altezza svincolo per Viale Etiopia/Libia in direzione Via Salaria - LuceverdeRoma : ?? #Roma #traffico - Via del Foro Italico code nelle due direzioni tra Galleria Giovanni XXIII e Via Salaria #luceverde #Lazio - TrafficoA : A1 - Firenze-Scandicci - Code a tratti A1 Bologna-Roma Code a tratti tra Firenze Nord e Firenze Scandicci per traffico intenso -

Ultime Notizie dalla rete : Traffico Roma Traffico Roma del 25-09-2020 ore 11:30 RomaDailyNews Dalle 9 alle 19 domenica senza auto nel centro di Asti

La “Settimana europea della mobilità” è nata per promuovere stili di vita consapevoli invitando i cittadini a muoversi a piedi, in bicicletta o con mezzi pubblici. Asti aderisce con diverse iniziative ...

Terni, operazione antidroga "Ali Park": 10 persone in arresto

Stroncato dalla Questura di Terni, in collaborazione con il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Ancona, nel quadro dell’operazione denominata “Alì Park”, un considerevo ...

La “Settimana europea della mobilità” è nata per promuovere stili di vita consapevoli invitando i cittadini a muoversi a piedi, in bicicletta o con mezzi pubblici. Asti aderisce con diverse iniziative ...Stroncato dalla Questura di Terni, in collaborazione con il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Ancona, nel quadro dell’operazione denominata “Alì Park”, un considerevo ...