Temptation Island spoiler | Anna e Gennaro escono insieme

Leggi su solodonna

(Di venerdì 25 settembre 2020) Come finirà il nuovo falò di confronto tra? Loarriva da una parente della Ascione su Facebook. Sbirciamo e scopriamo cosa ha scritto…sono la coppia didel cosiddetto falò a intermittenza. Prima lo chiede lui, lei lo rifiuta, poi accetta, quindi non lo vuole più lui, poi si trovano, non rinemmeno a parlare e lui se neArticolo completo: dal blog SoloDonna