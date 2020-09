Tale e Quale Show, Lino Guanciale sarà ospite della seconda puntata (Di venerdì 25 settembre 2020) In onda dal 2012 su Rai 1, Tale e Quale Show è uno dei programmi di Carlo Conti più amati dal pubblico. Il format, infatti, consiste in una gara canora tra personaggi famosi, i quali devono imitare celebrità del mondo della musica italiana e internazionale. Il tutto avviene categoricamente dal vivo. Inoltre i concorrenti sono soggetti al voto di una giuria, la Quale da qualche anno è composta da Giorgio Panariello, Loretta Goggi e Vincenzo Salemme. Tuttavia, nella seconda puntata della nuova edizione si aggiungerà un ospite, che fungerà anche da quarto giurato. Stiamo parlando dell’apprezzatissimo Lino Guanciale. L’attore ha partecipato a fiction di ... Leggi su tutto.tv (Di venerdì 25 settembre 2020) In onda dal 2012 su Rai 1,è uno dei programmi di Carlo Conti più amati dal pubblico. Il format, infatti, consiste in una gara canora tra personaggi famosi, i quali devono imitare celebrità del mondomusica italiana e internazionale. Il tutto avviene categoricamente dal vivo. Inoltre i concorrenti sono soggetti al voto di una giuria, lada qualche anno è composta da Giorgio Panariello, Loretta Goggi e Vincenzo Salemme. Tuttavia, nellanuova edizione si aggiungerà un, che fungerà anche da quarto giurato. Stiamo parlando dell’apprezzatissimo. L’attore ha partecipato a fiction di ...

bradsmacchiato : btw stasera Lino Guanciale quarto giudice di tale e quale show, thank me later - lamescolanza : Rai1, stasera andrà in onda 'Tale e Quale Show' - Kiaretta92 : Daje Linù, una bella storia per ricordare la tua presenza di stasera a Tale e Quale ;) @LinoGuanciale - nicolapasa : Suarez è veramente un coglione, tale e quale a Messi meno male che non l'abbiamo preso - PoliteKosmo : @74_CortoMaltese @Acidelius Grazie. Avevo seguito una tavola rotonda su SKY durante la quale evidentemente mi era s… -