Sassuolo, con chi gioca alla terza giornata? Ecco il prossimo avversario (Di venerdì 25 settembre 2020) Il Sassuolo domenica 27 settembre sarà impegnato nella seconda giornata di campionato della serie A 2020/2021 contro lo Spezia allo stadio Manuzzi di Cesena a causa di alcuni lavori di ristrutturazione del Picco. La gara si annuncia impegnativa e i tifosi liguri guardano già al prossimo avversario. Chi sarà l’avversario del Sassuolo nella terza giornata di campionato? Il Sassuolo affronterà come prossimo avversario, dopo la partita contro lo Spezia, il neo-promosso Crotone allenato da mister Stroppa e reduce dalla sonora sconfitta della prima di campionato contro il Genoa per 4-1. La partita si giocherà sabato 3 ottobre alle ore 15:00 allo ... Leggi su giornal (Di venerdì 25 settembre 2020) Ildomenica 27 settembre sarà impegnato nella secondadi campionato della serie A 2020/2021 contro lo Spezia allo stadio Manuzzi di Cesena a causa di alcuni lavori di ristrutturazione del Picco. La gara si annuncia impegnativa e i tifosi liguri guardano già al. Chi sarà l’delnelladi campionato? Ilaffronterà come, dopo la partita contro lo Spezia, il neo-promosso Crotone allenato da mister Stroppa e reduce dsonora sconfitta della prima di campionato contro il Genoa per 4-1. La partita si giocherà sabato 3 ottobre alle ore 15:00 allo ...

sbonaccini : Altre due tappe della giunta regionale sul territorio. Prima all’ @AutodromoModena per incontrare la Giunta comuna… - ImpieriFilippo : RT @GreenMidnight1: Il Bodø in serie A si gioca tranquillamente un posto EL. squadra non inferiore al Sassuolo che ha messo in difficoltà l… - hbk_89 : RT @DiMarzio: #Genoa su Scamacca: trattativa in corso con il Sassuolo - DiMarzio : #Genoa su Scamacca: trattativa in corso con il Sassuolo - ilSaronno : La Caronnese si presenta con l’affiliazione per le giovanili con il Sassuolo -

Ultime Notizie dalla rete : Sassuolo con Pisa, preso Mazzitelli dal Sassuolo: prestito con obbligo di riscatto Corriere dello Sport Le probabili formazioni della 2ª giornata di Serie A

Si alza il sipario sulla seconda giornata di Serie A. Un turno che vedrà il debutto di sei formazioni che non hanno disputato la prima giornata: Inter, Atalanta, Spezia, Udinese, Benevento e Lazio. Qu ...

CAGNI, La Viola mi piace, ma va aggiustata la difesa

Per parlare dei temi di giornata a TMW Radio, durante Maracanà, è stato mister Gigi Cagni. Chi rischia di più tra Inter e Juve in questo turno? "Aspetto almeno 6-7 partite per giudicare tatticamente u ...

Si alza il sipario sulla seconda giornata di Serie A. Un turno che vedrà il debutto di sei formazioni che non hanno disputato la prima giornata: Inter, Atalanta, Spezia, Udinese, Benevento e Lazio. Qu ...Per parlare dei temi di giornata a TMW Radio, durante Maracanà, è stato mister Gigi Cagni. Chi rischia di più tra Inter e Juve in questo turno? "Aspetto almeno 6-7 partite per giudicare tatticamente u ...