Sampdoria, i convocati per il Benevento: c'è Candreva (Di venerdì 25 settembre 2020) Domani, sabato 26 settembre, alle 18:00 è in programma la sfida tra la Sampdoria e il Benevento al Ferraris. Per Claudio Ranieri buone notizie: il nuovo acquisto Antonio Candreva – arrivato a Genova in tarda mattinata con primo allenamento con i compagni – è subito disponibile per giocare ed è stato convocato per la sfida di domani. Sono venticinque in totale i calciatori a disposizione del tecnico testaccino che dovrà sciogliere alcuni dubbi di formazione. I convocati Portieri: Audero, Avogadri, Ravaglia. Difensori: Augello, Bereszynski, Colley, Depaoli, Ferrari, Regini, Tonelli, Yoshida. Centrocampisti: Askildsen, Candreva, Damsgaard, Ekdal, Jankto, Léris, Thorsby, Verre, Vieira. Attaccanti: Bonazzoli, Gabbiadini, La Gumina, Quagliarella, Ramírez.

