Regionali, Cacciari ad Accordi&Disaccordi (Nove): “Tra Zingaretti e Zaia come leader nazionale? Certamente il primo: è più affidabile” (Di venerdì 25 settembre 2020) “Tra Zaia e Zingaretti affiderei di certo il Paese a Zingaretti: è infinitamente più affidabile di Zaia, che se diventa leader nazionale avrà comunque all’interno la componente salviniana”. Così il filosofo Massimo Cacciari, ospite di ‘Accordi&Disaccordi’, il talk politico condotto da Andrea Scanzi e Luca Sommi, con la partecipazione di Marco Travaglio, in onda sul Nove tutti i venerdì alle 22.45, ha commentato la tensione che sembra esserci tra il segretario del Carroccio e il neo rieletto governatore leghista Luca Zaia, forte di una grande vittoria alle Regionali. “Zaia però non ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 25 settembre 2020) “Traaffiderei di certo il Paese a; infinitamente; affidabile di, che se diventaavrà comunque all’interno la componente salviniana”. Così il filosofo Massimo, ospite di ‘Accordi&Disaccordi’, il talk politico condotto da Andrea Scanzi e Luca Sommi, con la partecipazione di Marco Travaglio, in onda sultutti i venerdì alle 22.45, ha commentato la tensione che sembra esserci tra il segretario del Carroccio e il neo rieletto governatore leghista Luca, forte di una grande vittoria alle. “però non ...

“Al momento Giorgia Meloni i numeri non ce li ha quindi lei per prima non porrebbe la sua candidatura a livello nazionale. Io le consiglierei di candidarsi a sindaco di Roma“. Così il filosofo Massimo ...

Il caso straordinario di Giorgia Meloni

Credo ci voglia un gran cinismo, o un disperato orgoglio, oppure una inquietante scaltrezza per continuare a sbandierare come un superlativo trionfo il proprio risultato quando lo stesso finisce per c ...

