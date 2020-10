Prima misura di parallasse per una Magnetar (Di venerdì 25 settembre 2020) La rete radiointerferometrica VLBA ha permesso di fare una misura diretta della distanza di uno di questi particolari tipi di stelle di neutroni, per molti versi ancora misteriose e forse legate ai fantomatici "Fast Radio Bursts". Leggi su aliveuniverse.today (Di venerdì 25 settembre 2020) La rete radiointerferometrica VLBA ha permesso di fare unadiretta della distanza di uno di questi particolari tipi di stelle di neutroni, per molti versi ancora misteriose e forse legate ai fantomatici "Fast Radio Bursts".

infoitcultura : Covid, Eleonora Daniele: “Magari qualche misura sarebbe stata utile prima” - giomedici3 : RT @SMaurizi: ieri #Guardian ha rivelato come autorità UK stanno cercando di bloccare mio #FOIA su #WikiLeaks per la prima volta nella Stor… - igorbrickil5S : RT @SMaurizi: ieri #Guardian ha rivelato come autorità UK stanno cercando di bloccare mio #FOIA su #WikiLeaks per la prima volta nella Stor… - ermanno32947318 : RT @SMaurizi: ieri #Guardian ha rivelato come autorità UK stanno cercando di bloccare mio #FOIA su #WikiLeaks per la prima volta nella Stor… - G_Rapetti : I contagi crescono. Provvedimenti del governo e comportamenti dei cittadini insieme possono scongiurare situazioni… -

Ultime Notizie dalla rete : Prima misura A Guarcino la 'città ideale' è realtà, la prima a misura di anziano - Salute & Benessere Agenzia ANSA Ford Puma ST, arriva la versione “cattiva” da 200 CV

Eccolo Ford Puma ST, il primo crossover che la divisione Ford Performance ha ... Il telaio è stato tarato su misura e assicura il 40% in più di rigidità torsionale rispetto alla Fiesta ST. Ma tutto ...

Chiuso il contenzioso tra porti turistici e stato

La prima riguarda la chiusura del contenzioso demaniale fra porti ... Rimane tuttavia la grandissima delusione per la cancellazione del pacchetto di misure volte ad annullare il divario fra norme di ...

Eccolo Ford Puma ST, il primo crossover che la divisione Ford Performance ha ... Il telaio è stato tarato su misura e assicura il 40% in più di rigidità torsionale rispetto alla Fiesta ST. Ma tutto ...La prima riguarda la chiusura del contenzioso demaniale fra porti ... Rimane tuttavia la grandissima delusione per la cancellazione del pacchetto di misure volte ad annullare il divario fra norme di ...