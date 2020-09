Parigi, due persone ferite con una mannaia vicino all'ex sede di Charlie Hebdo: fermati due sospetti, uno ha confessato (Di venerdì 25 settembre 2020) La polizia antiterrorismo è intervenuta a Parigi per un attentato compiuto non lontano dalla Bastiglia , vicino all'ex sede del giornale Charlie Hebdo . Due persone sono state accoltellate e ferite ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 25 settembre 2020) La polizia antiterrorismo è intervenuta aper un attentato compiuto non lontano dalla Bastiglia ,all'exdel giornale. Duesono state accoltellate e...

TgLa7 : I due sospettati per l'attentato di questa mattina a #Parigi sono in stato di fermo. Lo hanno reso noto fonti della… - MediasetTgcom24 : Attentato Parigi, due feriti dipendenti di un'agenzia di stampa #parigi - Agenzia_Ansa : Attacco a #Parigi. Fermati due sospettati #ANSA - sulsitodisimone : Parigi, 4 accoltellati vicino ex sede Charlie Hebdo : Feriti due dipendenti di Premières… - LucyMilano92 : RT @IlPrimatoN: Due sarebbero gravissimi -