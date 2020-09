Parigi | attacco terroristico vicino la sede di Charlie Hebdo | l’11 settembre al-Qaeda aveva minacciato la rivista

(Di venerdì 25 settembre 2020) Un’indagine per tentato omicidio in relazione a un’associazione terroristica criminale è stata aperta dalla Procura direlativamente all’all’arma bianca sferrato nella tarda mattinata di oggi nei pressi dei locali dell’exsatiricanell’XI arrondissement della capitale francese in cui sono rimaste ferite gravemente almeno due persone. Lo scrivono i media francesi. I dipartimenti coinvolti nelle indagini sono la Direzione regionale della polizia giudiziaria della Prefettura di polizia di(DRPJ) e la Direzione generale della sicurezza interna (DGSI), precisa Le Parisien. Due gli arresti effettuati finora. Uno dei responsabili è stato fermato subito dopo l’nei ...

Agenzia_Ansa : +++ #Parigi Attacco vicino all'ex sede di Charlie Hebdo, ci sarebbero quattro accoltellati +++ #ANSA - Agenzia_Ansa : Due dei feriti nell'attentato di #Parigi sono dipendenti dell'agenzia Première ligne. I giornalisti di Première lig… - tg2rai : #Francia, a #Parigi attacco vicino la vecchia sede di #CharlieHebdo. Alcune persone ferite a coltellate. Interviene… - MarekNapoli : RT @napolimagazine: A PARIGI - Attacco vicino all'ex sede di Charlie Hebdo, 4 feriti, 'Sospetto attentatore ha agito da solo' - GretaSalve : RT @guidoolimpio: Pachistano, 18 anni, precedenti per crimini comuni: è l'arrestato per attacco di Parigi. Fermata anche una seconda persona -

C'è la "ferma volontà di lottare con tutti i mezzi contro il terrorismo". Così il Primo Ministro francese Castex, alla ex sede di Charlie Hebdo in Rue Nicolas-Appert, dove stamani è avvenuto un attacc ...AGI - Quattro persone sono state ferite a Parigi, tre delle quali in modo gravissimo, in un attacco all'arma bianca, probabilmente una mannaia, nei pressi dell'ex redazione di Charlie Hebdo. Poco dopo ...