Ok in Italia a terapia per malattia residua minima in leucemia acuta

(Di venerdì 25 settembre 2020) Roma, 25 set. (Adnkronos Salute) - Da oggi i pazientini conlinfoblastica(Lla) da precursori delle cellule B, forma aggressiva diche colpisce bambini e adulti, hanno nuove opportunità per beneficiare di periodi sempre più lunghi liberi da, fino alla sua possibile eradicazione completa. L'Aifa, Agenziana del farmaco, ha approvato due estensioni delle indicazioni di Blincyto* (blinatumomab), farmaco che si avvale dell'avanzata piattaforma immuno-oncologica BiTE* (Bispecific T-cell Engager), e che adesso può essere utilizzato su adulti con Lla originata da precursori delle cellule B (con espressione della molecola Cd19 sulla superficie delle cellule leucemiche e negativa per il cromosoma Philadelphia), per il trattamento ...