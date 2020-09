MotoGP, Franco Morbidelli il più veloce nelle libere di Barcellona (Di venerdì 25 settembre 2020) MotoGP, le prove libere del GP di Catalogna. Morbidelli davanti a Zarco e Binder. Ducati in difficoltà. Barcellona (SPAGNA) – MotoGP, le prove libere del GP di Catalogna. Franco Morbidelli nei tempi combinati è il migliore davanti a Johann Zarco e Brad Binder. Quarto Vinales davanti a Nakagami, Quartararo, Mir, Espargaro, Marquez e Rossi che vanno a completare la top ten. In difficoltà Andrea Dovizioso (15°), Francesco Bagnaia (20°) e Danilo Petrucci (22°). Per loro serve una reazione per entrare in Q2. Le altre classi – In Moto2 nei tempi combinati il migliore è Sam Lowes davanti al leader del Mondiale Luca Marini e il tedesco Marcel Schrotter. Virtualmente in Q2 anche Fabio Di Giannantonio ... Leggi su newsmondo (Di venerdì 25 settembre 2020), le provedel GP di Catalogna.davanti a Zarco e Binder. Ducati in difficoltà.(SPAGNA) –, le provedel GP di Catalogna.nei tempi combinati è il migliore davanti a Johann Zarco e Brad Binder. Quarto Vinales davanti a Nakagami, Quartararo, Mir, Espargaro, Marquez e Rossi che vanno a completare la top ten. In difficoltà Andrea Dovizioso (15°), Francesco Bagnaia (20°) e Danilo Petrucci (22°). Per loro serve una reazione per entrare in Q2. Le altre classi – In Moto2 nei tempi combinati il migliore è Sam Lowes davanti al leader del Mondiale Luca Marini e il tedesco Marcel Schrotter. Virtualmente in Q2 anche Fabio Di Giannantonio ...

