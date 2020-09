Monza-Spal: le formazioni ufficiali (Di venerdì 25 settembre 2020) Comincia la nuova stagione del campionato di Serie B. Monza-Spal è la gara d’esordio, che si gioca oggi alle 16,45. Ecco le scelte di Brocchi e Marino: Monza (4-3-1-2): Lamanna; Sampirisi, Paletta, Bellusci, Donati; Colpani, Barberis, Armellino; Machin; Maric, Gytkjaer. Spal (3-4-3): Berisha; Tomovic, Vicari, Salamon, Dickmann, Missiroli, Valoti, D’Alessandro, Strefezza, Floccari, Brignola. Foto: sito Monza L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 25 settembre 2020) Comincia la nuova stagione del campionato di Serie B.è la gara d’esordio, che si gioca oggi alle 16,45. Ecco le scelte di Brocchi e Marino:(4-3-1-2): Lamanna; Sampirisi, Paletta, Bellusci, Donati; Colpani, Barberis, Armellino; Machin; Maric, Gytkjaer.(3-4-3): Berisha; Tomovic, Vicari, Salamon, Dickmann, Missiroli, Valoti, D’Alessandro, Strefezza, Floccari, Brignola. Foto: sitoL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

