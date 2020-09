Mondo TV | la library classica arriva su Silk Universal

Leggi su quifinanza

(Di venerdì 25 settembre 2020) (Teleborsa) – Mondo TV ha sottoscritto il proprio primo contratto per la concessione in licenza dei diritti Free TV su diversi programmi dellasul canale privatoin Georgia. La licenza avrà durata di un anno e mezzo a decorrere da Febbraio 2021 e prevede il pagamento di un corrispettivo fisso di licenza, in sé non particolarmente significativo. Emerge in ogni caso da questa vendita – spiega la società con una nota – “la conferma della idoneità dellaper uno sfruttamento capillare e la capacità della Mondo TV di raggiungere mercati diversificati che potranno essere ulteriormente sviluppati in futuro”.