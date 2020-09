Henrietta Lacks | la donna immortale che può aiutarci a sconfiggere il Covid

Leggi su ilgiornale

(Di venerdì 25 settembre 2020) Massimo M. Veronese Ha avuto un’infanzia difficile e una vita dura ma non perse mai il sorriso. Un giorno però una brutta malattia la sconfigge a solo 31 anni. Le sue cellule miracolose però continuano da 70 anni a moltiplicarsi. Vincendo ogni malattia C’è unamorta da quasi settant’anni che continua a vivere e moltiplicarsi. C’è una, sempre la stessa, che in quasi settant’anni ha salvato migliaia di vite senza riuscire a salvare la propria. C’è unache da settant’anni è un mistero che nessuna scienza e nessuna logica è riuscita a risolvere. Una storia che abita, come recitava la sigla dei telefilm Ai Confini della realtà, «tra l’oscuro baratro dell’ignoto e le vette luminose del sapere». ...