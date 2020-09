GF Vip | Matilde Brandi in lacrime ricorda i genitori | “Ci sono sempre”

Leggi su thesocialpost

(Di venerdì 25 settembre 2020) Attimi di commozione peral Grande Fratello Vip. La ballerina rivive in una clip il racconto della sua vita, segnata dall’amore, dalla nascita delle figlie dalla scomparsa, negli ultimi due anni, di entrambi i. E, tra le, lancia un accorato appello.: la perdita deiAl Grande Fratello Vipha mostrato il suo lato più fragile, scoppiando indavanti ad una clip ad alto tasso emotivo. La ballerina, in settimana, ha disegnato su uno schermo la propria linea della vita, uno degli appuntamenti fissi per i concorrenti del popolare reality. Non solo l’amore per le due figlie Aurora e Sofia e la relazione al fianco di Marco, ma anche ...