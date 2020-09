Fisco: fonti governo, su cashless ipotesi ‘commissioni zero’ per spese fino a 5 euro (3) (Di venerdì 25 settembre 2020) (Adnkronos) – Alcuni ‘acquirer’, spiegano inoltre fonti di Palazzo Chigi, avrebbero mostrato anche disponibilità per ‘commissioni zero’ per una spesa fino a 25 euro.L'articolo Fisco: fonti governo, su cashless ipotesi ‘commissioni zero’ per spese fino a 5 euro (3) CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di venerdì 25 settembre 2020) (Adnkronos) – Alcuni ‘acquirer’, spiegano inoltredi Palazzo Chigi, avrebbero mostrato anche disponibilità per ‘commissioni zero’ per una spesaa 25.L'articolo, su‘commissioni zero’ pera 5(3) CalcioWeb.

(Adnkronos) - Ovviamente, chiariscono le stesse fonti, il tutto sarà rimesso alle singole iniziative, in modo da non violare le regole sulla concorrenza.

Fisco: Conte vedrà istituti carte credito e bancomat, spinta per cashback

Roma, 25 set. (Adnkronos) – A quanto apprende l’Adnkronos, ci sarà la settimana prossima un incontro a Palazzo Chigi tra il premier Giuseppe Conte e i cosiddetti ‘acquirer’, ovvero banche e istituti c ...

