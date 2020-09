Eboli, 10 kg di marijuana in casa: arrestato 45enne (Di venerdì 25 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoEboli (Sa) – Questa mattina, in Eboli, a seguito di mirato servizio volto alla prevenzione ed al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, i militari della Sezione Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Eboli hanno arrestato un uomo italiano del posto di 45 anni. In particolare, la perquisizione domiciliare permetteva di rinvenire, occultata all’interno di una stanza dell’abitazione, circa 10 kg di marijuana in essiccazione e pronta per essere immessa nella piazza di spaccio. Al termine dell’attività, l’uomo è stato arrestato in attesa del giudizio direttissimo di domani mattina. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di venerdì 25 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto(Sa) – Questa mattina, in, a seguito di mirato servizio volto alla prevenzione ed al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, i militari della Sezione Radiomobile della Compagnia Carabinieri dihannoun uomo italiano del posto di 45 anni. In particolare, la perquisizione domiciliare permetteva di rinvenire, occultata all’interno di una stanza dell’abitazione, circa 10 kg diin essiccazione e pronta per essere immessa nella piazza di spaccio. Al termine dell’attività, l’uomo è statoin attesa del giudizio direttissimo di domani mattina. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

