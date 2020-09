Ciclismo, il Team Ineos fa mercato: presi Martinez, De Plus e Porte, vicino Adam Yates (Di venerdì 25 settembre 2020) Si è chiuso da poco il Tour de France che ha sancito come la Lotto Jumbo sia oggi la squadra più forte per le corse a tappe, anche se la vittoria finale è andata alla Uae Emirates di Tadej Pogacar . ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 25 settembre 2020) Si è chiuso da poco il Tour de France che ha sancito come la Lotto Jumbo sia oggi la squadra più forte per le corse a tappe, anche se la vittoria finale è andata alla Uae Emirates di Tadej Pogacar . ...

RaiSport : ????? #Porte torna 'alla base', firmato un biennale con il #TeamIneos Dopo il podio al #Tour l'australiano ritrova l… - Fanta_Cycling : ??Quattro colpi del Team #ineosgrenadiers ?? Nel 2021 arriveranno nella squadra britannica Richie #Porte ???? Daniel Fe… - sportface2016 : #Ciclismo #Imola2020 Le parole delle protagoniste azzurre dopo la cronometro femminile che ha aperto i Mondiali - LorenzoMarrucc1 : La #cronometro mondiale è alle porte, ecco tutte le #info necessarie per schierare il vostro #team al… - AndrewRussel15 : RT @Fanta_Cycling: ? Cronometro #mondiale ????? incroci e statistiche tra i favoriti per il titolo. #Info utili per i vostri #team #Fantacyc… -