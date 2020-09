Challenger Forlì, Musetti non si ferma più e vola in finale: sconfitto Harris (Di venerdì 25 settembre 2020) Lorenzo Musetti non si ferma più e approda in finale al Challenger di Forlì 2020. Il giovanissimo classe 2002 ha sfruttato il ritiro di Lloyd Harris a fine terzo set, sul punteggio di 4-6 6-0 4-1, per un problema fisico. Nulla togliere a Musetti che dal secondo parziale in poi ha cominciato a disegnare tennis, dominando in lungo in largo. La finale si disputerà nella giornata di domani, sabato 26 settembre, contro il brasiliano Thiago Monteiro che ha sconfitto l’azzurro Andrea Pellegrino in tre set. Leggi su sportface (Di venerdì 25 settembre 2020) Lorenzonon sipiù e approda inaldi Forlì 2020. Il giovanissimo classe 2002 ha sfruttato il ritiro di Lloyda fine terzo set, sul punteggio di 4-6 6-0 4-1, per un problema fisico. Nulla togliere ache dal secondo parziale in poi ha cominciato a disegnare tennis, dominando in lungo in largo. Lasi disputerà nella giornata di domani, sabato 26 settembre, contro il brasiliano Thiago Monteiro che hal’azzurro Andrea Pellegrino in tre set.

