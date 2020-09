Calciomercato Crotone: fatta per Reca, giocatore atteso in città (Di venerdì 25 settembre 2020) Calciomercato Crotone: il club calabrese ha chiuso per Reca. Il giocatore è atteso in città per visite mediche e firma Arkadiusz Reca si appresta a diventare un nuovo giocatore del Crotone. Dopo essere stato molto vicino al Genoa (che ha poi virato su Pellegrini), il club calabrese ha trovato l’intesa con l’Atalanta sulla formula del prestito. Dopo l’arrivo di Pedro Pereira per la fascia destra, ecco dunque un altro esterno. Il giocatore è atteso in città per visite mediche e firma sul contratto. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di venerdì 25 settembre 2020): il club calabrese ha chiuso per. Ilin città per visite mediche e firma Arkadiuszsi appresta a diventare un nuovodel. Dopo essere stato molto vicino al Genoa (che ha poi virato su Pellegrini), il club calabrese ha trovato l’intesa con l’Atalanta sulla formula del prestito. Dopo l’arrivo di Pedro Pereira per la fascia destra, ecco dunque un altro esterno. Ilin città per visite mediche e firma sul contratto. Leggi su Calcionews24.com

Calciomercato Crotone: fatta per Reca, giocatore atteso in città

Calciomercato Crotone: il club calabrese ha chiuso per Reca. Il giocatore è atteso in città per visite mediche e firma Arkadiusz Reca si appresta a diventare un nuovo giocatore del Crotone. Dopo esser ...

