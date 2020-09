Atletico Madrid, curioso record… senza giocare (Di venerdì 25 settembre 2020) Nella notte il Siviglia ha provato a sfatare quello che per quasi tutti sembra essere un tabù: vincere la Supercoppa Europa dopo essersi presentati alla gara da vincitori dell'Europa League. Gli spagnoli hanno affrontato il Bayern Monaco che aveva trionfato in Champions contro il Psg. Nulla da fare per la squadra di Lopetegui che si è dovuta arrendere ai supplementari confermando, di fatto, un curioso record... dell'Atletico Madrid.Atletico Madrid, curioso record... senza giocareCome ricorda Opta, l'Atletico Madrid è l'unica squadra che è riuscita a vincere la Supercoppa Europea arrivando alla partita da vincitrice dell''Europa League. I Colchoneros, infatti, negli ultimi 11 anni sono ... Leggi su itasportpress (Di venerdì 25 settembre 2020) Nella notte il Siviglia ha provato a sfatare quello che per quasi tutti sembra essere un tabù: vincere la Supercoppa Europa dopo essersi presentati alla gara da vincitori dell'Europa League. Gli spagnoli hanno affrontato il Bayern Monaco che aveva trionfato in Champions contro il Psg. Nulla da fare per la squadra di Lopetegui che si è dovuta arrendere ai supplementari confermando, di fatto, unrecord... dell'record...Come ricorda Opta, l'è l'unica squadra che è riuscita a vincere la Supercoppa Europea arrivando alla partita da vincitrice dell''Europa League. I Colchoneros, infatti, negli ultimi 11 anni sono ...

