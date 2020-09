Apertura stadi, la Serie A chiede parità di trattamento per tutte le società (Di venerdì 25 settembre 2020) Con una nota ufficiale, l’amministratore delegato della Serie A, Luigi De Siervo, ha chiesto parità di trattamento per tutti i club i tema di riApertura degli stadi. “Siamo in una fase particolare e delicata dell’emergenza epidemiologica e mi preme innanzitutto ringraziare coloro che si stanno adoperando per favorire il ritorno dei tifosi sugli spalti, con numeriche che speriamo possano progressivamente aumentare, sempre nel pieno rispetto delle condizioni di massima sicurezza. Allo stesso modo è giusto evidenziare gli sforzi delle Società che si sono dotate di un Protocollo di Gestione dell’evento idoneo a garantire l’accesso di mille spettatori in ogni stadio. In questo momento rileviamo purtroppo una situazione anomala in Sardegna, laddove la Regione ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 25 settembre 2020) Con una nota ufficiale, l’amministratore delegato dellaA, Luigi De Siervo, ha chiesto parità diper tutti i club i tema di ridegli. “Siamo in una fase particolare e delicata dell’emergenza epidemiologica e mi preme innanzitutto ringraziare coloro che si stanno adoperando per favorire il ritorno dei tifosi sugli spalti, con numeriche che speriamo possano progressivamente aumentare, sempre nel pieno rispetto delle condizioni di massima sicurezza. Allo stesso modo è giusto evidenziare gli sforzi delle Società che si sono dotate di un Protocollo di Gestione dell’evento idoneo a garantire l’accesso di mille spettatori in ognio. In questo momento rileviamo purtroppo una situazione anomala in Sardegna, laddove la Regione ...

Agenzia_Ansa : Crisanti, professore di Microbiologia all'Università di Padova: 'Riaprire gli #stadi adesso è da irresponsabili, or… - TgrRai : #COVID?19 No del ministro @robersperanza all'apertura degli stadi al 25% dei posti. 'Penso che dobbiamo puntare le… - alkhimiyah : RT @Agenzia_Ansa: Crisanti, professore di Microbiologia all'Università di Padova: 'Riaprire gli #stadi adesso è da irresponsabili, ora dobb… - ERivetta : RT @CalaminiciM: Come si fa a parlare di stadi, quando ancora non si sa che cosa succederà con l’apertura delle scuole? Ma siamo seri o que… - duesoli : RT @Agenzia_Ansa: Crisanti, professore di Microbiologia all'Università di Padova: 'Riaprire gli #stadi adesso è da irresponsabili, ora dobb… -