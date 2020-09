Alberto Matano, Claudia Mori “È vergognoso”: furia in diretta (Di venerdì 25 settembre 2020) A ‘La vita in diretta’ si torna a parlare della protesta delle studentesse di indossare la minigonna durante le ore scolastiche, e delle allieve milanesi, che avrebbero manifestato alle studentesse romane la loro vicinanza andando a scuola in minigonna. Nello studio di Rai Uno Alberto Matano ne ha parlato con gli opinionisti Alba D’Eusanio e Roberto Paoletti. Se la D’Eusanio ha confermato di essere assolutamente a favore dell’indumento indossato a scuola; Roberto Paoletti invece si è dichiarato contrario. “Si dovrebbe rispettare il luogo” – chiosa in diretta il giornalista, che continua dicendo: “Vedo giovani che vanno in giro mezze nude.” Una dichiarazione che ha lasciato non solo interdetti alcuni utenti attivi sui social, ma anche la stessa ... Leggi su velvetgossip (Di venerdì 25 settembre 2020) A ‘La vita in’ si torna a parlare della protesta delle studentesse di indossare la minigonna durante le ore scolastiche, e delle allieve milanesi, che avrebbero manifestato alle studentesse romane la loro vicinanza andando a scuola in minigonna. Nello studio di Rai Unone ha parlato con gli opinionisti Alba D’Eusanio e Roberto Paoletti. Se la D’Eusanio ha confermato di essere assolutamente a favore dell’indumento indossato a scuola; Roberto Paoletti invece si è dichiarato contrario. “Si dovrebbe rispettare il luogo” – chiosa inil giornalista, che continua dicendo: “Vedo giovani che vanno in giro mezze nude.” Una dichiarazione che ha lasciato non solo interdetti alcuni utenti attivi sui social, ma anche la stessa ...

