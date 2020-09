Xbox al Tokyo Game Show 2020 commentato in diretta! Virginia Paravani è live

(Di giovedì 24 settembre 2020) Ilinizierà oggi 24 settembre e in questa prima giornatatrasmetterà in diretta il suo.In precedenza, era stato annunciato da Microsoft un evento della durata di 50 minuti nel corso della fiera giapponese digitale. Ovviamente in 50 minuti possiamo aspettarci moltissime sorprese dal colosso di Redmond, come vari giochi perSeries X e Series S.Tuttavia, sicuramentenon annuncerà nessun'altra acquisizione, dopo l'incredibile accordo con ZeniMax e Bethesda di pochi giorni fa.Leggi altro...

_fabriaugusto : RT @umjoysticknamao: [TGS 2020] Confira o Xbox Showcase direto da Tokyo Game Show 2020 ao vivo aqui: - umjoysticknamao : [TGS 2020] Confira o Xbox Showcase direto da Tokyo Game Show 2020 ao vivo aqui: - XboxInfos : RT @GameXperienceIT: #Xbox non annuncerà nuove acquisizioni al Tokyo Game Show 2020 - GameXperienceIT : #Xbox non annuncerà nuove acquisizioni al Tokyo Game Show 2020 - FeniXBMS : La chica XBOX estará preparada Showcase de Xbox Tokyo Game Showcase #TGS2020 -

Ultime Notizie dalla rete : Xbox Tokyo

Il Tokyo Game Show 2020 inizierà oggi 24 settembre e in questa prima giornata Xbox trasmetterà in diretta il suo show. In precedenza, era stato annunciato da Microsoft un evento della durata di 50 ...Games e 505 Games hanno approfittato della cornice del Tokyo Game Show per annunciare la versione per ... in concomitanza con il lancio su PC, PS4 e Xbox One. Metti mi piace su Facebook per vedere ...