Trump pensa a un golpe in caso di sconfitta, chissà se Conte è ancora equidistante tra lui e Biden (Di giovedì 24 settembre 2020) Donald Trump, il primo presidente antiamericano degli Stati Uniti, sta pensando a un golpe costituzionale in caso di sconfitta elettorale il 3 novembre contro Joe Biden. Il giornalista investigativo Barton Gellman ha svelato sull'Atlantic che il team presidenziale ha pensato a un piano eversivo per ignorare i risultati elettorali di novembre, nel caso fossero negativi per Trump, e per consentire agli Stati guidati dai repubblicani di nominare al collegio elettorale che formalmente sceglierà il presidente esponenti locali col mandato preciso di mantenere Trump alla Casa Bianca. A far scattare il golpe costituzionale sarebbe l'accusa Trumpiana di brogli a favore del suo ...

